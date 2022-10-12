Тело мужчины нашли в сгоревшем гараже в Москве

В сгоревшем в среду, 12 октября, в Строительном проезде в столице гараже нашли тело мужчины 1967 года рождения, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«По данному факту Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

С целью восстановить полную картину произошедшего и установить точную причину пожара и гибели мужчины следователи назначили необходимые экспертизы. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в пожаре на западе Москвы погибли два человека. Инцидент произошел на строительном объекте на улице Родниковой.