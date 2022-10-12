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22:33, 12 октября 2022
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Тело мужчины нашли в сгоревшем гараже в Москве

Тело мужчины нашли в сгоревшем гараже в Москве
Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

В сгоревшем в среду, 12 октября, в Строительном проезде в столице гараже нашли тело мужчины 1967 года рождения, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«По данному факту Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

С целью восстановить полную картину произошедшего и установить точную причину пожара и гибели мужчины следователи назначили необходимые экспертизы. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в пожаре на западе Москвы погибли два человека. Инцидент произошел на строительном объекте на улице Родниковой.

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