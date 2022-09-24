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11:40, 24 сентября 2022
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В Москве-реке нашли тело новорожденной девочки

В Москве-реке нашли тело новорожденной девочки
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Тело младенца нашли в Москве-реке. По факту проводится доследственная проверка, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

«Утром в субботу, 24 сентября, в Москве-реке, вблизи улицы Борисовские пруды, обнаружен плод женского рода с пуповиной», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев. Для установления точной причины смерти и жизнеспособности новорожденной девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее тело новорожденного ребенка было найдено в мусорном контейнере на улице Люблинская в столице. Вскоре оперативники установили личность выбросившей младенца женщины и задержали ее.

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