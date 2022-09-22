Город
21:42, 22 сентября 2022
1 мин.

Москвич почти полгода хранил тело пенсионерки в пакете на балконе

Москвич почти полгода хранил тело пенсионерки в пакете на балконе
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

45-летний москвич почти полгода хранил тело 88-летней пенсионерки в пакете на балконе в доме на Ангарской улице. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сожитель пенсионерки рассказал, что они жили вместе примерно десять лет. Порядка пяти месяцев назад гражданка умерла. Мужчина же вынес ее тело на балкон, завернул его в ковер и пакет. Там тело и лежало все это время», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает РЕН ТВ, признаков насильственной смерти оперативники не обнаружили. Мужчину, спрятавшего труп, задержали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а судебно-медицинские эксперты выясняют точную причину смерти пожилой женщины.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья зарезал отца в его день рождения и покончил с собой.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.