Москвич почти полгода хранил тело пенсионерки в пакете на балконе

45-летний москвич почти полгода хранил тело 88-летней пенсионерки в пакете на балконе в доме на Ангарской улице. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сожитель пенсионерки рассказал, что они жили вместе примерно десять лет. Порядка пяти месяцев назад гражданка умерла. Мужчина же вынес ее тело на балкон, завернул его в ковер и пакет. Там тело и лежало все это время», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает РЕН ТВ, признаков насильственной смерти оперативники не обнаружили. Мужчину, спрятавшего труп, задержали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а судебно-медицинские эксперты выясняют точную причину смерти пожилой женщины.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья зарезал отца в его день рождения и покончил с собой.