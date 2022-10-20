Тело подростка нашли повешенным на обрывке каната в Подмосковье

Тело 13-летнего подростка нашли повешенным на обрывке каната в подмосковном Серпухове, сообщил «Мосленте» в четверг, 20 октября, источник в правоохранительных органах региона.

«По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в одной из подмосковных квартир в среду, 19 октября, проводится доследственная проверка», — сказал собеседник.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», мальчик был повешен на обрывке каната. Издание предполагает, что подросток пытался испытать острые ощущения и погиб случайно. По данным МК, подросток был подающим надежды хоккеистом.

Ранее стало известно, что в Москве подросток попал в больницу после эксперимента с петардами и кофемолкой.