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11:51, 20 октября 2022
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Тело подростка нашли повешенным на обрывке каната в Подмосковье

Тело подростка нашли повешенным на обрывке каната в Подмосковье
Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Тело 13-летнего подростка нашли повешенным на обрывке каната в подмосковном Серпухове, сообщил «Мосленте» в четверг, 20 октября, источник в правоохранительных органах региона.

«По факту обнаружения тела несовершеннолетнего в одной из подмосковных квартир в среду, 19 октября, проводится доследственная проверка», — сказал собеседник.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», мальчик был повешен на обрывке каната. Издание предполагает, что подросток пытался испытать острые ощущения и погиб случайно. По данным МК, подросток был подающим надежды хоккеистом.

Ранее стало известно, что в Москве подросток попал в больницу после эксперимента с петардами и кофемолкой.

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