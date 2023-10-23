12:03, 23 октября 2023
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Тело подростка обнаружили на козырьке подъезда многоэтажки в Москве
На козырьке подъезда многоэтажки на Хорошевском шоссе нашли тело мальчика.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
На козырьке подъезда многоэтажки на Хорошевском шоссе нашли тело мальчика, сообщает «МК».
По сведениям издания, погибшего 13-летнего подростка обнаружили днем воскресенья, 22 октября. Характер травм позволил предположить, что он покончил с собой. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее тело женщины в простыне обнаружили в центре Москвы.