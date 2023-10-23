Тело подростка обнаружили на козырьке подъезда многоэтажки в Москве

На козырьке подъезда многоэтажки на Хорошевском шоссе нашли тело мальчика, сообщает «МК».

По сведениям издания, погибшего 13-летнего подростка обнаружили днем воскресенья, 22 октября. Характер травм позволил предположить, что он покончил с собой. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее тело женщины в простыне обнаружили в центре Москвы.