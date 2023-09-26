Тело школьницы нашли у жилого дома в Подмосковье

В подмосковном Щелково у жилого дома нашли тело 13-летней девочки, сообщает MK.RU. Предположительно, школьница покончила с собой.

Труп нашли у дома, где жила погибшая. О возможном суициде говорит характер травм. Начато расследование по факту случившегося.

Ранее в центре Москвы обнаружили тело 10-летней девочки. На теле погибшей обнаружили травмы, характерные как для суицида, так и для несчастного случая. Правоохранители начали расследование.