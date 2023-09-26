19:59, 26 сентября 2023
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Тело школьницы нашли у жилого дома в Подмосковье
Тело 13-летней девочки нашли у жилого дома в Щелково.
Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com
В подмосковном Щелково у жилого дома нашли тело 13-летней девочки, сообщает MK.RU. Предположительно, школьница покончила с собой.
Труп нашли у дома, где жила погибшая. О возможном суициде говорит характер травм. Начато расследование по факту случившегося.
Ранее в центре Москвы обнаружили тело 10-летней девочки. На теле погибшей обнаружили травмы, характерные как для суицида, так и для несчастного случая. Правоохранители начали расследование.