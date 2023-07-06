Тело туриста из Подмосковья нашли в реке в Астраханской области

Тело 64-летнего туриста из Подмосковья, пропавшего в выходные, вытащили из реки Волги в селе Копановка Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«В воде обнаружен погибший мужчина, опознан как гражданин 1959 года рождения, пропавший 1 июля 2023 года в природной среде в районе села Пришиб Енотаевского района», — уточнили в ведомстве.

Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Известно, что пенсионер приехал в Астраханскую область для отдыха и рыбалки. Его поиск начали в субботу, 1 июля.

Ранее в акватории реки на юге Москвы нашли тело мужчины. Экспертам предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти человека.