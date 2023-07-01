Тело мужчины обнаружили в восьмиметровом овраге в Москве

В овраге глубиной восемь метров на северо-западе Москвы нашли тело неизвестного мужчины. Труп обнаружили местные жители, сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия в район Южное Тушино и достали тело. Личность погибшего устанавливается, сообщил источник.

Ранее тело топ-менеджера крупного банка нашли с простреленной головой в лесу около Троице-Лыково. Жена погибшего сообщила, что накануне получила сообщение от мужа с геолокацией, однако на ее звонки тот не ответил.