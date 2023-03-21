Сантехник обнаружил тело в подвале жилого дома

Тело мужчины обнаружил во время работ сантехник в подвале жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Специалист прибыл на место из-за подтопления.

По данным издания, сообщение о теле, найденном в доме №9 по Ковенскому переулку, поступило в полицию. На место прибыли следователи, установившие, что тело принадлежало мужчине 45-50 лет. Его личность не установлена, труп отправлен в морг для установления причин смерти.

Ранее расчлененное тело мужчины обнаружили в канализации на улице Невельского в Новосибирске. Труп нашли в тепловой камере.