11:13, 21 марта 2023
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Сантехник обнаружил тело в подвале жилого дома
Сантехник во время работ нашел труп мужчины в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Тело мужчины обнаружил во время работ сантехник в подвале жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Специалист прибыл на место из-за подтопления.
По данным издания, сообщение о теле, найденном в доме №9 по Ковенскому переулку, поступило в полицию. На место прибыли следователи, установившие, что тело принадлежало мужчине 45-50 лет. Его личность не установлена, труп отправлен в морг для установления причин смерти.
Ранее расчлененное тело мужчины обнаружили в канализации на улице Невельского в Новосибирске. Труп нашли в тепловой камере.