13:09, 12 сентября 2023
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Тело второй жертвы убийцы нашли в московской квартире
Второе за день тело мужчины с травмой головы нашли в квартире на севере Москвы.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В квартире на севере Москвы нашли второе за день тело мужчины с признаками насильственной смерти и травмой головы, сообщает ГСУ СК России по столице.
На теле жертвы зафиксированы колото-резаные ранения в области шеи, головы и туловища.
Ранее в парке на севере столицы нашли обезглавленное тело мужчины. Следователи и криминалисты расследуют обстоятельства обоих преступлений. Известно, что оба убийства были совершены на улице Фестивальной.