Тело второй жертвы убийцы нашли в московской квартире

В квартире на севере Москвы нашли второе за день тело мужчины с признаками насильственной смерти и травмой головы, сообщает ГСУ СК России по столице.

На теле жертвы зафиксированы колото-резаные ранения в области шеи, головы и туловища.

Ранее в парке на севере столицы нашли обезглавленное тело мужчины. Следователи и криминалисты расследуют обстоятельства обоих преступлений. Известно, что оба убийства были совершены на улице Фестивальной.