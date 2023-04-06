12:16, 06 апреля 2023
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Житель Подмосковья оставил в лесу тело задушенной жены и пришел с повинной
В Подмосковье мужчина задушил жену и спрятал ее тело в лесу.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Житель Подмосковья оставил в лесу тело задушенной жены и пришел с повинной, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Убийство произошло в тамбуре одного из многоквартирных домов в Люберцах, поселке Томилино. Мужчина задушил свою супругу в результате конфликта. Чтобы скрыть преступление, он перевез тело в лес и обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Однако вскоре пришел с повинной.
Ранее в Подмосковье пенсионер застрелил сына и бросил тело в поле.