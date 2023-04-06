Житель Подмосковья оставил в лесу тело задушенной жены и пришел с повинной, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Убийство произошло в тамбуре одного из многоквартирных домов в Люберцах, поселке Томилино. Мужчина задушил свою супругу в результате конфликта. Чтобы скрыть преступление, он перевез тело в лес и обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Однако вскоре пришел с повинной.

Ранее в Подмосковье пенсионер застрелил сына и бросил тело в поле.