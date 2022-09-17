Названы температурные нормы во время отопительного сезона

Москвичам назвали температурные нормы в помещениях во время отопительного сезона, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на специалистов «МОЭК».

Стало известно, что в жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — 20 градусов. В помещении детских садов должно быть от 20 до 24 градусов в зависимости от помещения, а в школах — от 18 до 24 градусов. В рабочих офисах нормальная температура при отопительном сезоне должна быть 21-23 градуса.

В случае, если температура в помещении во время отопительного сезона не входит в показатели нормы, то горожанин может оставить заявку на решение данной проблемы по одному из каналов связи: горячая линия по вопросам включения отопления: +7 (800) 100-23-29; управляющая компания вашего дома; Мосжилинспекция; круглосуточная горячая линия МОЭК: +7 (495) 539-59-59.

Ранее стало известно, что отопление в жилые дома столицы начнут включать в ближайшее воскресенье, 18 сентября.