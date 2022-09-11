Москвичам пообещали теплую и сухую погоду

Теплую и сухую погоду пообещали москвичам в воскресенье, 11 сентября. Соответствующий прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит 16–18 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ночью ожидается плюс 5-7 градусов и облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер слегка усилится, его интенсивность составит 6-11 метров в секунду.

Ранее москвичам напомнили об условии для включения отопления в столице. Необходимая для запуска системы отопления среднесуточная температура — плюс 8 градусов. Она должна сохраняться на протяжении 5 дней.