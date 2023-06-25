Москвичам пообещали теплую погоду с небольшими дождями

Теплую погоду с небольшими дождями 25 июня пообещал москвичам в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог рассказал, что в воскресенье в городе возможны небольшие осадки, воздух при этом прогреется до 22-24 градусов. Ветер юго-восточный от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, 26 июня, в столице ожидается облачная погода без осадков. Переменная область, 23-25 градусов тепла.

Ранее были перечислены пляжные зоны с разрешенным купанием в Москве.