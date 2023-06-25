11:39, 25 июня 2023
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Москвичам пообещали теплую погоду с небольшими дождями
Синоптик Леус пообещал москвичам теплую погоду с небольшими дождями.
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Теплую погоду с небольшими дождями 25 июня пообещал москвичам в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Метеоролог рассказал, что в воскресенье в городе возможны небольшие осадки, воздух при этом прогреется до 22-24 градусов. Ветер юго-восточный от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.
Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, 26 июня, в столице ожидается облачная погода без осадков. Переменная область, 23-25 градусов тепла.
Ранее были перечислены пляжные зоны с разрешенным купанием в Москве.