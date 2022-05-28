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Дачникам перечислили условия для обязательной постановки теплиц на учет

Дачникам перечислили условия для обязательной постановки теплиц на учет
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Росреестре перечислили условия, при которых дачникам необходимо ставить теплицы на кадастровый учет, а также, документы, необходимые для этого, пишет РБК.

В ведомстве пояснили, что владельцы могут поставить на кадастровый учет и оформить право собственности на постройки с фундаментом, состоящие из несущих конструкций. Если теплица стоит без фундамента и ее можно легко перенести без дальнейшей потери функций, то такую постройку регистрировать не нужно.

Для оформления прав на теплицу необходимо будет предоставить заявление о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности в связи с созданием объекта недвижимости, технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Специалисты добавили, что подать документы можно будет несколькими способами: в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Росреестра, в бумажном виде при личном визите в МФЦ или при помощи сервиса выездного обслуживания по приему документов специалистами Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

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