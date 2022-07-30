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Москвичам пообещали теплые выходные

Москвичам пообещали теплые выходные
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Теплые выходные ожидают жителей Центральной России, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Синоптики обещают в Москве ясную погоду с температурой до 30 градусов.

Начало августа также будет теплым, однако возможны локальные дожди. «Август начнется с очень теплой, а для кого-то даже жаркой погоды. В понедельник прогнозируется 23-30 градусов тепла. Во вторник будет примерно такая же температура», — рассказала Макарова.

Ранее о погоде в последний месяц лета рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он обещал, что в августе температура воздуха продолжит снижаться постепенно.

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