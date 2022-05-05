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Москвичам пообещали теплый июнь

Москвичам пообещали теплый июнь
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал о погоде в Москве приближающимся летом. Несмотря на достаточно холодное начало мая, москвичей ждет теплый июнь, заявил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Метеоролог отметил, что февраль в этом году был на 10 градусов теплее нормы. Затем весной из-за арктических вторжений наступило похолодание, которое длится до сих пор. «Значит, явно после длительной волны холода должна прийти волна тепла. Я так думаю, что в июне. Июнь должен быть действительно где-то около нормы и, возможно, даже выше нормы», — предположил Терешонок.

Температура воздуха грядущим летом ожидается в пределах средних значений предыдущих сезонов с небольшими колебаниями. Между тем прогнозируется увеличение количества осадков, также добавил эксперт.

Ранее были названы простые упражнения для подготовки тела к лету. Для этого не обязательно интенсивно заниматься в спортзале, отметила эксперт по ЗОЖ и спорту Екатерина Давыдова.

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