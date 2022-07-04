Москвич выставил на продажу школьные тетради Шатунова за 250 тысяч рублей

Школьные тетради экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выставили на продажу за 250 тысяч рублей. Объявление выложил на популярном сайте купли-продажи пользователь из Москвы.

Мужчина предлагает приобрести раритетные тетради Шатунова из школы-интерната, где обучался певец, а также заявление на имя учителя математики за 1990 год, написанное артистом в 10-м классе. В нем Шатунов просит принять у него экзамены экстерном в связи с «гастрольной деятельностью по всему земному шару».

Кроме того, продавец выставил на продажу тетради некоторых участников первого состава группы «Ласковый май». «Такое есть только у меня! Также возможно подтвердить мое отношение к интернату», — подчеркнул автор объявления. В разговоре с «Мослентой» мужчина сообщил, что его мать была школьной учительницей Шатунова.

Ранее россиянка выставила на продажу автограф Шатунова за 15 тысяч рублей.