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Москвич выставил на продажу школьные тетради Шатунова за 250 тысяч рублей

Москвич выставил на продажу школьные тетради Шатунова за 250 тысяч рублей
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Школьные тетради экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выставили на продажу за 250 тысяч рублей. Объявление выложил на популярном сайте купли-продажи пользователь из Москвы.

Мужчина предлагает приобрести раритетные тетради Шатунова из школы-интерната, где обучался певец, а также заявление на имя учителя математики за 1990 год, написанное артистом в 10-м классе. В нем Шатунов просит принять у него экзамены экстерном в связи с «гастрольной деятельностью по всему земному шару».

Кроме того, продавец выставил на продажу тетради некоторых участников первого состава группы «Ласковый май». «Такое есть только у меня! Также возможно подтвердить мое отношение к интернату», — подчеркнул автор объявления. В разговоре с «Мослентой» мужчина сообщил, что его мать была школьной учительницей Шатунова.

Ранее россиянка выставила на продажу автограф Шатунова за 15 тысяч рублей.

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