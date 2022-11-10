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18:37, 10 ноября 2022
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Российские пенсионеры массово устремились в TikTok в 2022 году

Российские пенсионеры массово устремились в TikTok в 2022 году
Фото: Amanda Vick / Unsplash

Пенсионеры в России массово устремились в TikTok в 2022 году. Пользователи старше 55 лет стали практически единственной аудиторией платформы в стране с растущим трафиком. Об этом «Газете.Ru» по результатам анализа мобильного трафика сообщили в компании «МегаФон».

«С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза. Несущественный всплеск интереса также был зафиксирован среди пользователей в возрасте от 36 до 54 лет. В целом доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась до 32 процентов в октябре», — говорится в сообщении.

При этом активность молодой аудитории в стране начала стремительно снижаться. По данным компании, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, а в группе от 21 до 35 лет — на 45 процентов.

По мнению специалистов, падение интереса к сервису среди молодежи связано с запретом на загрузку новых видео, введенном весной текущего года.

Ранее в Москве неизвестные обокрали офис представительства популярной соцсети TikTok в России.

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