В Москве появился новый тип жилья

Новый тип жилья появился на первичном рынке в Москве. Потенциальным покупателям впервые стали предлагать апартаменты в подвалах и на антресольных этажах (второй этаж, построенный внутри одного помещения — примечание «Мосленты»). Об этом «Известиям» заявили участники рынка недвижимости.

«Спрос на малогабаритные и нестандартные апартаменты с "особенностями" есть, но он крайне ограничен. Такие предложения могут привлекать исключительно своей ценой, но если посмотреть на них рационально, то очень часто даже это не может компенсировать их явные недостатки», — рассказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

По информации источника, минимальная стоимость студий на антресольных этажах площадью 11 квадратных метров на сегодня составляет 3,8 миллиона рублей. Такие предложения имеются в пяти комплексах в Юго-Западном, Западном, Восточном и Северо-Восточном округах столицы. Это проекты реконструкции, которую производят частные инвесторы.

Апартаменты в подвалах площадью от 11,8 до 33,2 «квадратов» можно приобрести по цене от 1,43 до 7,99 миллиона рублей. По данным аналитиков, в некоторых вариантах нет окон.

Эксперты заявляют, что этот тип недвижимости может быть интерес из-за низкой стоимости и для приобретения под сдачу в аренду. Однако многие специалисты заявляют о его серьезных недостатках. Например, по их словам, застройщики перекрывают доступ к коммуникациям управляющим компаниям.

Ранее были названы районы Москвы с квартирами нарасхват. Быстрее всего покупают квартиры в Крылатском — в среднем за 21 день.