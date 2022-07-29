Тишковец пообещал москвичам «погожий летний денек»

«Погожий летний денек» пообещал в пятницу, 29 июля, москвичам ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. Прогнозом погоды он поделился в своем Telegram-канале.

«В течение дня метеорологические условия в столичном регионе будут определяться гребнем антициклона с запада, благодаря чему москвичей ждет вполне погожий летний денек с температурным фоном чуть прохладнее, чем положено в это время года по климату», — сказал в видеосообщении Тишковец.

По его данным, в Москве и Подмосковье сегодня будет облачно, с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный со скоростью три-восемь метров в секунду. В городе днем ожидается плюс 23-25 градусов, а в области — от 21 до 26 градуса. Атмосферное давление будет постоянно расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, сообщил метеоролог.

Ранее синоптик назвала сроки окончания купального сезона в Москве. По ее словам, ночная температура в 15-16 градусов позволяет водоемам не остывать быстро.