Тонувшего мужчину спасли на Терлецком пруду

Спасатели на Терлецком пруду достали из воды тонувшего мужчину. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 июля. «Во время патрулирования акватории Терлецкого пруда был замечен человек, ушедший под воду и не появившийся на поверхности», — уточняется в публикации.

Мужчину подняли из воды на борт катера и оказали ему первую помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался.

Ранее спасатели вызволили из ливневки пятерых утят на Бескудниковском бульваре в Москве. Отмечается, что во время спасательной операции мама и папа утят тревожно кружили вокруг.