Эксперт назвала топ-10 богатых черникой мест в Подмосковье

Богатые черникой места в Подмосковье в беседе с «МИР 24» назвала участковый государственный инспектор по охране леса Марина Монахова.

Специалист рассказала, что самые большие кусты черники находятся на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, лесах Сергиева Посада, в городском округе Щелково, в частности в деревнях Еремино и Маврино.

Кроме того, ягод также можно в Мещерской низменности, лесах Егорьевского, Шатурского, Орехово-Зуевского и Лотошинского районов, отметила Монахова.

Ранее стало известно, что черничный сезон в подмосковных лесах начался раньше срока.