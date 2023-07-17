20:33, 17 июля 2023
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Эксперт назвала топ-10 богатых черникой мест в Подмосковье
Инспектор Монахова посоветовала собирать чернику в Дмитрове и Сергиевом Посаде.
Фото: Michael Bahlo / dpa / ZB / Globallookpress.com
Богатые черникой места в Подмосковье в беседе с «МИР 24» назвала участковый государственный инспектор по охране леса Марина Монахова.
Специалист рассказала, что самые большие кусты черники находятся на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, лесах Сергиева Посада, в городском округе Щелково, в частности в деревнях Еремино и Маврино.
Кроме того, ягод также можно в Мещерской низменности, лесах Егорьевского, Шатурского, Орехово-Зуевского и Лотошинского районов, отметила Монахова.
Ранее стало известно, что черничный сезон в подмосковных лесах начался раньше срока.