Москва и Подмосковье попали в ТОП-10 самых дождливых регионов России

Москва и Подмосковье заняли пятое место в суточном рейтинге самых дождливых регионов России, сообщил в личном Telegram-канале руководитель центра «Метео» Александр Шувалов. 29 июня в столичном регионе выпало более трети месячной нормы осадков.

«В четверг дожди в столичном регионе отыгрались за весь немалый сухой период в июне, когда уровень пожарной опасности приближался к чрезвычайному. Достаточно сказать, что вчера Московская область и Москва заняли 5-е место в ТОП-10 самых дождливых мест в нашей стране. Небывалый случай», — написал синоптик.

По его прогнозам, в пятницу, 30 июня, дожди добавят еще до 10 миллиметров, в субботу — до трех миллиметров, а в воскресение осадки маловероятны. С появлением солнца в выходные днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов.

Теплой и скуповатой на дожди обещает быть и вся следующая неделя, отметил метеоролог. Ночами температура не опустится ниже 13-15 градусов, а дневной максимум каждый день будет выше 25 градусов.

Ранее было названо время наступления 30-градусной жары в столичном регионе.