Раскрыты топ-5 направлений для поездки россиян на новогодние праздники

Топ-5 направлений для поездки россиян на новогодние праздники раскрыли аналитики сервиса Travelata.ru. Результаты исследования оказались в распоряжении «Мосленты».

Большинство россиян (35 процентов) в зимние каникулы будут отдыхать внутри страны. Средний чек отдыха на отечественных курортах составил 88 тысяч рублей. 22 процента россиян отправятся в ОАЭ, цена на такое путешествие в среднем составляет 305 тысяч рублей. 12 процентов опрошенных собираются в Египет и отдадут за поездку примерно 287 тысяч рублей.

В Турцию и Таиланд отправятся 10 и 9 процентов респондентов соответственно. Отдых в Турции обойдется им в 235 тысяч рублей, в Таиланде — в 390 тысяч.

Большинство путешественников планируют остановиться в четырехзвездочных отелях. Самыми популярными системами питания у российских туристов стали «завтраки» и «все включено».

Несмотря на рост цен, россияне активно планируют путешествия. Сейчас объем бронирований на праздники вырос на 54 процента по сравнению с прошлым годом.

Ранее турагент назвала альтернативные подорожавшей Турции направления.