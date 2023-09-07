Составлен топ популярных у россиян кроссоверов

Chery Tiggo 7 PRO оказался самым популярным кроссовером у россиян. Об этом сообщает «Автостат». В августе дилеры реализовали 6092 автомобиля этой модели.

На втором месте в рейтинге расположился Haval Jolion с 5284 проданными машинами, а на третьем — OMODA C5 (4632).

В пятерку лидеров также вошли отечественные LADA Niva Travel и LADA Niva Legend. Таких машин россияне купили 4249 и 3262 соответственно.

Ранее был составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.