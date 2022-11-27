Россияне назвали топ самых бесполезных подарков на праздники

Топ бесполезных подарков, которые россияне не хотели бы получать на праздники, были названы в результатах опроса сервиса SuperJob. Участие в исследовании приняли 1600 человек.

«Чаще всего в качестве самого бесполезного подарка ко дню рождения россияне называли "безвкусные пылесборники": вазы, статуэтки и шкатулки (шесть процентов). На втором месте — посуда: сервизы, фужеры, бокалы и кружки (пять процентов). Третье место делят бытовая техника и предметы гардероба (четыре процента). Носки мы выделили в отдельную категорию с тремя процентами голосов», — говорится в материалах опроса.

Три процента опрошенных рассказали, что не видят пользы в сувенирах, живых цветах, парфюмерии и косметике. Два процента назвали бесполезными сладкие подарки и деликатесы. Также два процента респондентов заявили о том, что на праздники лучше не дарить мягкие игрушки, открытки, бижутерию, канцелярские принадлежности, гаджеты, картины и наборы для душа.

«Среди прочих подарков, не нашедших отклика у именинников, — коньяк, билеты на концерты, сертификаты, книги, предметы спортивной и рабочей экипировки, музыкальные инструменты и домашние животные. Кому-то так и не пригодился подаренный "с барского плеча" старенький "жигуленок". Кто-то недоумевал над массажером ("Я вроде на здоровье и не жаловался никогда"). Другой — над сертификатом на лунный участок», — поделились респонденты.

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