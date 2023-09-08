Составлен топ самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Москве составили аналитики сервиса «Работа.ру», передает «Москва 24».

Зарплату в 250 тысяч рублей в месяц предложили семейной паре за помощь по хозяйству, включая уборку по дому и стрижку газона. От соискателей требуется опыт работы от трех лет, водительские права и рекомендательные письма.

Аналитику DWH готовы платить 245 тысяч рублей в месяц, а специалисту по ручной дуговой сварке — 241,5 тысячи рублей. На четвертой строчке в рейтинге расположилась вакансия токаря-карусельщика с доходом в 220 тысяч рублей в месяц, а на пятой — ведущего инженера самолетов, двигателей, авиационного и радиоэлектронного оборудования. Кандидату в одном из столичных аэропортов предлагают ежемесячный оклад до 220 тысяч рублей.

Стоматолог-ортодонт может рассчитывать в Москве на зарплату от 200 тысяч рублей. Куратору лечения и технологу в одной из пекарен города будут платить по 180 тысяч рублей, а няне-медсестре — 150-160 тысяч рублей.

Ранее были названы самые популярные сферы бизнеса у самозанятых и предпринимателей в Москве.