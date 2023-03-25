В Подмосковье задержали подозреваемую в торговле детьми

В подмосковном Наро-Фоминске задержана 46-летняя местная жительница, которую подозревают в торговле российскими детьми за границей. Подробности дела опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, задержанная — экс-менеджер фирмы суррогатного материнства «Свитчайлд» Наргиза Хамидова. Следователи выясняют ее причастность к продаже детей гражданам иностранных государств.

В 2020 году в одной из столичных квартир обнаружили пятерых младенцев, с которыми находились гражданки Китая. Предположительно, детей готовили для продажи за рубеж. Сотрудники «Свитчайлд» заявили, что младенцы — рожденные с помощью ЭКО биологические дети иностранцев, но не смогли подтвердить эти данные, уточнил SHOT.