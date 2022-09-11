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Стала известна трагическая судьба зодчего «пряничного домика» в Москве

Стала известна трагическая судьба зодчего «пряничного домика» в Москве
Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Трагическая судьба столичного зодчего «пряничного домика» или «дома Игумнова», расположенного по адресу Большая Якиманка, 43, стала известна Telegram-каналу «История Москвы».

«Несмотря на то, что выглядит этот дом волшебно и радостно, история у него печальная. Это здание в 1893 году построил архитектор Николай Поздеев по заказу богатого купца Николая Игумнова. Однако для того времени дом получился слишком вычурным, поэтому критики давали далеко не положительные оценки. Игумнов бы недоволен таким положением дел, поэтому решил лишить Поздеева премии», — сказано в публикации.

По данным администраторов канала, зодчий, не выдержав травли и не перенеся обиды, покончил жизнь самоубийством. Ходят легенды, что перед смертью он проклял дом, из-за чего после этого там стали происходить разные страшные вещи, отметили они.

Ранее было названо место постройки первых судов Потешного флота Петра Первого в Москве. Это место известно прежде всего своими озерами: Белым, Черным и Святым.

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