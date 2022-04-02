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Москвичи назвали самую «страшную» модель трамваев в столице

Москвичи назвали самую «страшную» модель трамваев в столице
Фото: Церлюкевич Альфред / Фотохроника ТАСС

Москвичи в группе во «ВКонтакте» «Москва — воспоминания детства» рассказали о самой «страшной» модели трамваев в столице. Ею оказалась серия 71-608 высокопольных четырехосных трамвайных вагонов.

«Вот эти трамваи — это ужас! Убогие, страшные, громкие, холодные», «Самая убогая и страшная модель трамваев», — описали транспортное средство жители столицы.

Кроме того, одна из пользовательниц отметила, что серия этих трамваев раньше курсировала в Санкт-Петербурге. «Еще раньше они в Питере появились. Москвичи в ужасе от этих ленинградских трамваев были», — рассказала участница сообщества. Однако подписчик группы опроверг ее слова и написал, что в Петербурге ходили вагоны марки ЛМ местного завода «ВАРЗ».

Ранее россияне вспомнили автобусы и трамваи из своего детства.

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