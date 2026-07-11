Трамвай задымился в Москве

На Бауманской улице в районе остановки «Басманный Двор» произошла задержка трамваев из-за задымления крыши состава. Подробности сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В связи со случившимся маршруты были временно изменены. Уточняется, что задымление зафиксировали около 21:40. Речь идет о трамвае, который следовал по маршруту № Т2.

Пострадавших нет, водитель оперативно остановил транспорт и высадил всех пассажиров. К месту приехали городские службы. Спецкомиссия вместе с компанией-производителем установит подробности произошедшего.

Позднее стало известно, что движение трамваев на Бауманской улице восстановили в максимально короткие сроки. Поврежденный вагон убрали с линии.

Как сообщалось ранее, трамваи перестанут ходить до станции метро «Новослободская» по выходным с 11 июля. В эти дни они поедут по измененным маршрутам.