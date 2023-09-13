Транспортировка нового моста на баржах в Москве попала на видео, которое опубликовал в личном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

54-метровый ешеходный мост свяжет остров Балчуг с Парком Горького и «Музеоном», отметил градоначальник. Пролетное строение массой 235 тонн собрали в районе подмосковного города Лыткарино. Его до места назначения доставили на двух баржах, путь занял восемь часов.

По словам Собянина, в среду, 13 сентября, специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры.

Ранее сообщалось, что второй по протяженности метромост появился в Москве.