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Стало известно о выросших тратах москвичей на выпускные

Стало известно о выросших тратах москвичей на выпускные
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Траты московских родителей на школьные выпускные значительно выросли по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования портала SuperJob.

Из-за пандемии коронавируса в 2021 году россияне в среднем потратили 6,6 тысячи рублей на учащегося девятого класса и 11,5 тысячи рублей на учащегося одиннадцатого класса. Стало известно, что на данный момент показатели по Москве составляют в среднем 12 тысяч рублей для девятых классов и 18,5 тысячи для одиннадцатых классов. По России затраты выросли на 15-30 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Также увеличились расходы на праздничную одежду для выпускников. Наряды для девятиклассниц российским родителям обошлись в 12,5 тысяч, для одиннадцатиклассниц — в 14,5 тысяч рублей. Костюмы для мальчиков в среднем можно приобрести за 10-16 тысяч рублей. В Москве эти показатели на 1000-2000 рублей выше.

Ранее персональный стилист и блогер Зина Энгель дала рекомендации по выбору выпускного наряда в школе.

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