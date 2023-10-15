Раскрыты траты москвичей на свадьбы

Москвичи тратят на свадьбу в среднем более 160 тысяч рублей. Средние траты жителей столицы на торжества по случаю бракосочетания для РИА Новости подсчитали в аналитическом центре ювелирного холдинга Sokolov и сервисе YouDo.

«Самые дорогие свадьбы проходят в Москве — в среднем 161193 рубля», — говорится в материале исследования.

Стало также известно, что 67 процентов россиян получили на свадьбу деньги в виде подарка в размере до 700 тысяч рублей, еще четырем процентам респондентов подарили более полутора миллионов рублей. В итоге, за счет полученных средств более 50 процентов опрошенных смогли частично окупить торжественные мероприятия.

Ранее была раскрыта сумма трат россиян на церемонию предложения руки и сердца.