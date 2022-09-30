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06:37, 30 сентября 2022
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Россияне раскрыли свои траты на отпуск

Россияне раскрыли свои траты на отпуск
Фото: Angelo Pantazis / Unsplash

Россияне раскрыли свои траты на отпуск. Москвичи оказались самыми неэкономными при планировании отдыха. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В самую большую сумму отдых обошелся жителям Москвы и составил в среднем 67 тысяч рублей на человека. Аналогичные показатели зафиксированы и у петербуржцев. При этом жители городов-миллионников тратят на отпуск около 56,4 тысяч рублей.

Согласно результатам исследования, средняя сумма, которую потратили на отдых россияне этим летом, — 38 605 рублей на человека. Съездившие за границу потратили порядка 45,4 тысячи рублей, а те, кто провел отпуск в путешествии по России, — 38,8 тысячи рублей.

Ранее москвичей пригласили учиться зарабатывать на маркетплейсах. В центре «Профессионал» городской службы занятости разработали два новых курса.

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