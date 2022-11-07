Россияне раскрыли траты на услуги врачей: в среднем такие расходы за год стали больше на 15 процентов. Об этом стало известно благодаря проведенному компанией «Росгосстрах» опросу, результаты которого есть в распоряжении РБК.

«Каждый пятый респондент (21 процент) отдает за медицинские услуги не более пяти тысяч рублей в год. Треть респондентов (31 процент) признались, что тратят на услуги медиков от пяти до десяти тысяч рублей за этот же срок. 24 процента сказали, что их годовые расходы на визиты к врачам составляют 10–20 тысяч рублей в год. 11 процентов опрошенных ежегодно платят медицинским специалистам от 20 до 50 тысяч рублей», — говорится в материалах опроса.

При этом 76 процентов россиян остались недовольны высокими ценами в стоматологии. 52 процента признались, что им кажется высокой стоимость пластической хирургии. Дорогими опрошенные считают услуги специалистов по репродуктивной медицине (27 процентов) и хирургов (23 процента). 27 процентов респондентов отметили высокую стоимость ультразвуковых исследований и МРТ. 66 процентов признались, что вынуждены откладывать деньги на проведение сложных медицинских процедур.

Примерно половина респондентов рассказали, что цены на медицинские услуги за год выросли на пять-десять процентов. Около четверти опрошенных считают, что услуги специалистов стали дороже на 10-15 процентов. Заместитель департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова отметила, что стоимость медицинских услуг резко возросла в тех областях, где применяется много импортных расходных материалов.

Ранее стали известны расходы туристов во время пребывания в Москве.