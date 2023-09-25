08:38, 25 сентября 2023
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В Подмосковном лесу нашли трехметрового питона
Семья грибников нашла огромную змею в лесу у села Новый Милет.
Кадр: Telegram-канал ГКУ МО «Мособлпожспас»
Огромную змею нашли в ящике у дороги недалеко от села Новый Милет в Подмосковье, сообщает Можоблпожспас.
По данным ведомства, находку сделала семья грибников. Прибывшие спасатели погрузили ящик в автоцистерну, отвезли ее к месту дислокации части, а затем передали специалистом Балашихинской ветеринарной клиники.
Выяснилось, что трехметровый двенадцатикилограммовый питон находится в периоде линьки и был недавно накормлен.
Ранее спасатели предупредили жителей столичного региона предупредили о начале осенней миграции змей.