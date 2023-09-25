В Подмосковном лесу нашли трехметрового питона

Огромную змею нашли в ящике у дороги недалеко от села Новый Милет в Подмосковье, сообщает Можоблпожспас.

По данным ведомства, находку сделала семья грибников. Прибывшие спасатели погрузили ящик в автоцистерну, отвезли ее к месту дислокации части, а затем передали специалистом Балашихинской ветеринарной клиники.