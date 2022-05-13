Московский ведущий рассказал о трендах в сфере развлечений

О современных трендах в сфере развлечений рассказал «Мосленте» ведущий праздников с десятилетним стажем Сергей Зайцев.

«Есть тренд на декор без вульгарности и вычурности, с тонкими линиями и интересной изюминкой», — сказал он.

Зайцев рассказал, что сейчас заказчики ценят красивый и уникальный концепт. В число обязанностей профессионального современного ведущего входит детальное продумывание концепции праздника.

Ценится и так называемая «трушность» — понимание ведущим своей публики и соответствие ей. Тамада с натянутой улыбкой и тысячей заготовленных конкурсов давно никому не интересен, сказал собеседник «Мосленты».

Ранее Лариса Гузеева объявила поиск своего двойника. О нем телеведущая узнала из сети.