Тренер отжавшейся 101 раз девятилетней жительницы Подмосковья раскрыла ее секрет

Секрет отжавшейся 101 раз девятилетней россиянки Софьи Волковой раскрыла ее тренер, Оксана Дмитриева. Женщину процитировал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

«Отжимания — это частые упражнения на наших тренировках. Естественно, Софья была подготовлена лучше остальных и поразила всех, но для меня это удивлением не стало», — заявила преподавательница юной спортсменки. Дмитриева рассказала, что девочка уже долгое время увлекается дзюдо и на занятиях всегда отжимается больше мальчиков.

Своей силой и выносливостью Волкова удивила жителей города Дзержинский на патриотической акции «Рекорд Победы», приуроченной к празднованию 9 Мая. Она сделала больше всех отжиманий в соревновании с людьми самых разных возрастов.

О рекорде девятилетней школьницы стало известно в воскресенье, 8 мая.