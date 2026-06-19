Три дома из советского фильма отремонтировали в Москве

В трех домах в столице, которые попали в кадр фильма «Еще люблю, еще надеюсь», сделали капремонт. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Фонда капремонта столицы.

«В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда три дома на улице Отрадная были приведены в порядок. Речь идет о домах 5, 7 и 11», — сказано в сообщении.

Уточняется, что все три здания попали в кадр фильма «Еще люблю, еще надеюсь», который вышел на экраны в 1984 году. В нем сыграли актеры Евгений Евстигнеев, Вячеслав Невинный, а также актрисы Тамара Семина и Валентина Талызина.

Ранее сообщалось, что три попавших в кино столичных многоквартирных дома отремонтировали. В каждом из них провели капитальный ремонт в рамках соответствующей региональной программы. Так, преобразился дом 6/1, строение 2 на Сретенском бульваре из вышедшего в 1986 году фильма «Курьер» Карена Шахназарова.