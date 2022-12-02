Три города обогнали Москву по темпу роста числа новостроек

Три мегаполиса обогнали Москву по темпу роста числа новостроек, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики». За последние 12 месяцев заметнее всего набрало обороты строительство первичного жилья в Омске, Новосибирске и Волгограде.

Так, в Омске число строящихся корпусов за год выросло в 3,8 раза — с пяти до 19, в Новосибирске — в три раза (с 90 до 275), в Волгограде — в 1,6 раза (с 19 до 32).

Москва заняла четверное место в рейтинге. По сравнению с ноябрем 2021 года, когда в городе было 745 строящихся домов, сегодня их число выросло до 925 (увеличение темпа в 1,2 раза). По объему предложений столица год назад занимала и сегодня занимает первое место среди российских мегаполисов.

Отрицательную годовую динамику по числу строящихся жилых объектов зафиксировали в семи городах-миллионниках из 16 — в Челябинске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Казани.

Ранее были названы города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем. Снижение средней стоимости «вторичек» в ноябре 2022 года по сравнению с январем было зафиксировано в семи населенных пунктах региона.