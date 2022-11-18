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18:02, 18 ноября 2022
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Роспотребнадзор назвал три опасных штамма гриппа

Роспотребнадзор назвал три опасных штамма гриппа
Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Три опасных варианта гриппа, которыми можно заразиться в этом сезоне в России, назвал Роспротребнадзор. Представители ведомства перечислили штаммы в беседе с «Лентой.ру».

«Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. В то же время штамм "свиного гриппа" A(H1N1) все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус сравнил важность вакцинации против гриппа и против COVID-19.

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