Роспотребнадзор назвал три опасных штамма гриппа

Три опасных варианта гриппа, которыми можно заразиться в этом сезоне в России, назвал Роспротребнадзор. Представители ведомства перечислили штаммы в беседе с «Лентой.ру».

«Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. В то же время штамм "свиного гриппа" A(H1N1) все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей», — рассказали в пресс-службе.

Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус сравнил важность вакцинации против гриппа и против COVID-19.