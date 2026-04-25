Опубликовано 24 апреля 2026, 22:561 мин.
Тройное ДТП в Москве обернулось гибелью
Один человек погиб в тройном ДТП на Бесединском шоссе в Москве.
Три автомобиля столкнулись на Бесединском шоссе в Москве, есть погибший. Об этом сообщает Агентство «Москва» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в результате дорожной аварии еще несколько человек получили травмы.
Движение в сторону МКАД к настоящему моменту ограничено.
Сейчас на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб. Подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что на Киевском шоссе Москвы столкнулись шесть машин. Один человек пострадал, о чем рассказали в столичном управлении МВД России.