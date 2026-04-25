Тройное ДТП в Москве обернулось гибелью

Три автомобиля столкнулись на Бесединском шоссе в Москве, есть погибший. Об этом сообщает Агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в результате дорожной аварии еще несколько человек получили травмы.

Движение в сторону МКАД к настоящему моменту ограничено.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что на Киевском шоссе Москвы столкнулись шесть машин. Один человек пострадал, о чем рассказали в столичном управлении МВД России.