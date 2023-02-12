«Тройной тулуп» трактора в столичном дворе попал на видео
Необычное поведение коммунальщиков на тракторах в столичном дворе попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Кузьминки».
«Вместо уборки снега они устроили дрифт-шоу для местных жителей. Это можно считать за фигурное катание?» — подписал ролик автор поста. «Тройной тулуп слегка не докрутил», — отметила ему в ответ одна из подписчиц канала.
«Недавно подобное устроили у нас во дворе — там, где ходят люди, гуляют дети. И вот один из них зацепил скребком бабулю. Слава богу, что все обошлось», — поделилась участница дискуссии.
Еще один юзер поинтересовался, долго ли придется ждать новости об увольнении исполнителей подобных трюков.
Ранее аналогичное поведение коммунальщиков развеселило пользователей сети. Они отметили, что от любой работы нужен отдых.