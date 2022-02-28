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Россияне вспомнили о любимых маршрутах московских троллейбусов

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Россияне вспомнили о любимых маршрутах московских троллейбусов
Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС

Россиянин поделился старой фотографией московского троллейбуса в Facebook-группе «Москва — та!». В комментариях под его постом пользователи поностальгировали о своих любимых маршрутах.

«Воспоминания минувших дней. Троллейбус №15 на Гоголевском бульваре», — подписал снимок автор. «Еще 31-й троллейбус там ходил», — напомнил один из юзеров.

Фолловеры интернет-сообщества с восхищением и грустью вспомнили об этом виде столичного транспорта. «Хороший был транспорт! Для Бульварного кольца — в самый раз! Вжжжух — и ты на Тверской!», «Любимая "пятнашка"», «Троллейбусу всегда лайк!» — написали они.

Ранее водитель исчезнувших из Москвы троллейбусов поделился воспоминаниями о своей работе.

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