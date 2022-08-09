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Двухдневный труп обнаружили в реке в центре Москвы

Двухдневный труп обнаружили в реке в центре Москвы
Фото: Александр Демченко / РИА Новости

Труп мужчины двухдневной давности обнаружили в реке в центре Москвы. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«7 августа в 19:47 в полицию поступила информация о трупе неизвестного мужчины в Москве-реке возле дома 21 по Котельнической набережной. При первичном осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было», — сообщил собеседник агентства.

По имеющейся информации, покойному мужчине плотного телосложения было 45-50 лет, он был одет в трусы черного цвета. На данный момент устанавливается причина смерти человека, а также обстоятельства, при которых его тело оказалось в реке.

Ранее сообщалось, что тела убитых пенсионеров пролежали неделю в подмосковной квартире.

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