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Труп девушки обнаружили в туалете железнодорожной станции в Подмосковье

Труп девушки обнаружили в туалете железнодорожной станции в Подмосковье
Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Задержан 42-летний житель Пермского края, подозреваемый в убийстве девушки в подмосковном Нахабине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В настоящее время подозреваемый передан следственным органам. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ему грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении. По данным следствия, мужчина был неоднократно судим за грабеж, разбой и убийство.

Труп жительницы Иркутской области с признаками удушения был обнаружен в туалете железнодорожной станции в Нахабине в субботу, 23 июля.

Ранее в туалете одного из московских ресторанов нашли мертвого мужчину.

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