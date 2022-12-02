Труп мужчины пролежал в квартире на юго-востоке Москвы пять месяцев

Труп мужчины пролежал в квартире на юго-востоке Москвы около пяти месяцев, сообщил «Мосленте» источник в правоохранительных органах столицы.

«В квартире на улице Ташкентской был обнаружен труп мужчины. Предположительно, он пролежал там около пяти месяцев. Обстоятельства смерти выясняются», — сказал собеседник издания.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в полицию обратились мужчина и его мать, зарегистрированная в однокомнатной квартире в районе Выхино-Жулебино. Они сообщили, что в коридоре обнаружили мумифицированное тело жильца 1945 года рождения. Квартира, по их словам, была закрыта изнутри и завалена старыми вещами.

По предварительным данным, умерший пенсионер был замкнут, ни с кем не общался. Жалоб на квартиру не поступало сообщает агентство.

Ранее в Москве обнаружили пролежавший несколько дней труп шансонье-певицы.