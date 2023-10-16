20:47, 16 октября 2023
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Труп мужчины нашли в подмосковном лесу
Автомобилист нашел труп мужчины в лесу у трассы «Холмогоры» в Подмосковье.
Фото: Daniel Peters / Unsplash
Труп мужчины в лесу у трассы «Холмогоры» в Пушкинском городском округе Подмосковья нашел проезжавший мимо автомобилист, пишет MK.RU.
По сведениям издания, инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, в районе поселка Лесной. Водитель остановился, чтобы справить нужду. Зайдя за кусты у дороги, он увидел тело неизвестного.
Судя по травмам, мужчину избили и ударили ножом. Его личность устанавливает полиция.
Ранее два трупа обнаружили в коллекторе на юго-западе Москвы.