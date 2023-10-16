Труп мужчины нашли в подмосковном лесу

Труп мужчины в лесу у трассы «Холмогоры» в Пушкинском городском округе Подмосковья нашел проезжавший мимо автомобилист, пишет MK.RU.

По сведениям издания, инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, в районе поселка Лесной. Водитель остановился, чтобы справить нужду. Зайдя за кусты у дороги, он увидел тело неизвестного.

Судя по травмам, мужчину избили и ударили ножом. Его личность устанавливает полиция.

Ранее два трупа обнаружили в коллекторе на юго-западе Москвы.